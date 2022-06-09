Biden'ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale - Son Dakika
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Biden'ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale

09.06.2022 11:12

ABD'nin Los Angeles kentinde, ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto eden bir kişiye polis sert müdahale etti.

ABD'nin Los Angeles kentinde, ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto eden bir kişiye polis sert müdahale etti.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde bir kişi, ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto etmek istedi. Biden'ın 9. Amerika Zirvesi'nin yapılacağı Los Angeles Toplantı Salonuna gittiği esnada megafonuyla yola atlayarak sloganlar atan kişiye polis sert müdahale etti. Kadın hakları ile ilgili konuşan kişi özel bir görevli tarafından yakalanarak sürüklenmeye başladı. Yol kenarına götürülen protestocu ile görevli arasında arbede yaşandı. Başka bir kişinin olaya müdahale etmek istediği anda, 3 görevli daha olay yerine geldi. Görevli yere yatırdığı protestocuyu kelepçeledi. ABD Gizli Servisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yerel saatle 17.00 sıralarında, Chick Hearn Ct'de bir kadın konvoy nedeniyle kapatılmış yola girdi. Kadın araçlara yaklaşırken, bir ABD Gizli Servis ajanı onu yoldan çekti ve gözaltına aldı. Konvoya veya korumalara herhangi bir olumsuz etkisi olmadı" ifadeleri kullanıldı.

ABD Gizli Servisi, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

(İHA)

Biden'ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale
Biden'ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale
Biden'ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale
Biden'ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Biden'ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale - Son Dakika

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