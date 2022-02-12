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Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi başladı - Son Dakika

Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi başladı

12.02.2022 19:27
Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin başladığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin başladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 11.04'te (TSİ 19.04) başladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi başladı - Son Dakika


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