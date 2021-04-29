Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor' - Son Dakika
BBC

Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor'

29.04.2021 06:17
Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor', System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti. Görevdeki 100. gününden bir gün önce Kongre'de konuşan Biden "Amerika yeniden ilerliyor" mesajını verdi.

Biden'ın Kongre hitabı sırasında öne çıkan tarihi görüntü, ABD tarihinde ilk kez Biden'ın arkasında iki üst düzey kadın hükümet yetkilisinin oturması oldu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi selamlayarak konuşmasına başladı.

Pandemiye karşı mücadele

Hitabının olağanüstü koşullarda gerçekleştiğini belirten Biden, ülkede Covid-19 salgınına karşı devam eden mücadeleyi hatırlattı, "İlk 100 günde 100 milyon aşı dozu yapmayı vadetmiştim, bu sürede 220 milyon aşı yaptık" dedi. Biden, 16 yaşından büyük tüm yetişkinlerin aşı olma hakkına sahip olduğunu da anımsattı.

Göreve geldiğinde yetişkinlerin yalnızca yüzde 1'inin aşılanmış olduğunu söyleyen Biden, görevdeki 100 günün ardından bu oranın yüzde 70'e dayandığını kaydetti.

'Beyaz üstünlükçü terörizm'

"İlk 100 günde toplumun demokrasiye olan inancını yeniden tesis etmek üzere harekete geçtik" diyen Biden, George Floyd'un öldürülmesine ve polis reformuna da değindi.

Biden "İstihbarat servisimizin tespitini yoksaymayacağız: Bugün ülkeye yönelen en ölümcül terör tehdidi beyaz üstünlükçü terörizmden geliyor" ifadelerini kullandı.





George Floyd'un öldürülmesini hatırlatan Biden, "Adaletsizliğin Siyah Amerika'nın boynuna bastırdığı dizini hepimiz gördük. Ceza ve adalet sistemindeki sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Bunu George Floyd'un ölümünün ilk yıl dönümüne kadar başaralım" dedi.

George Floyd, 25 Mayıs 2020'de beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü.

Çin ve Rusya'yla ilişkiler

Biden, Çin ve Rusya'yla yürütecekleri ilişkiler hakkında da Kongre'ye bilgi verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmesine değinen Biden, "Ona pek çok dünya liderine söylediğim gibi, insan hakları ve temel özgürlükler konusundaki taahhüdümüzden geri adım atmayacağımızı söyledim. NATO ile Avrupa'da yaptığımız gibi, Hint-Pasifik bölgesinde de güçlü askeri varlığımızı koruyacağımızı anlattım" ifadelerini kullandı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogunu da aktaran Biden, "Putin'e gerilimi yükseltmeyi istemediğimizi ama eylemlerinin sonuçları olacağını çok açık belirttim" dedi.

ABD Başkanı Biden, ülkesinin Afganistan'dan asker çekme kararını da hatırlatarak, "11 Eylül saldırıları olduğunda henüz doğmamış olan askerlerimiz orada. 20 yılın ardından askerlerimizi artık eve getirme zamanı" dedi.

Biden, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmuştu.

Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor'
Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor'
Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor'

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Joe Biden, Kongre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış         
00:29
Av tüfeğiyle eski eşinin evinin önüne gelen adam kafasına ateş ederek canına kıydı Av tüfeğiyle eski eşinin evinin önüne gelen adam kafasına ateş ederek canına kıydı         
23:49
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 07:30:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement