Sözcü Kalın: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir - Son Dakika

Sözcü Kalın: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir

24.04.2021 19:52
Sözcü Kalın: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması hakkında,  "Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkında talihsiz ifadelerde bulunduğunu belirterek, "Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Açıklamada ortaya atılan sözde soykırım iddiası uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksundur. Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE HER ZAMAN HAKKI VE HAKİKATİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVUNMAYA DEVAM EDECEKTİR'Türkiye ve Türk milletinin bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensup olduğunu kaydeden Kalın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır. ABD Başkanı'nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkemize yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir. ABD Başkanı'nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir."


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti, İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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