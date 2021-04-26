Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler devam ediyor - Son Dakika

Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler devam ediyor

26.04.2021 14:17
Biden'in 1915 olaylarını

Denizli'de bir grup vatandaş, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Denizli'de bir grup vatandaş, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) öncülüğünde Candoğan Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Ellerinde Türk bayrakları ve "ABD'nin soykırım yalanlarına karşı İncirlik ABD'ye kapatılsın" "Soykırım yalanı ABD planı", "ABD yalanlarına karşı Türk milleti ayakta", "Soykırım yapmadık vatan savunduk" yazılı pankartlar açan grup, karara karşı tepki gösterdi.

TGB Denizli İl Başkanı Ali Rıza Yığ, grup adına yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin soykırım yalanlarına ve silahlı tehditlerine yanıt vermek için toplandıklarını belirtti.

Bu iddiaların emperyalist bir yalan olduğunu, hukuken hiçbir geçerliliği olmadığı gibi hiçbir tarihsel dayanağının da bulunmadığını ifade eden Yığ, şunları kaydetti:

"Joe Biden, her 24 Nisan'da gündeme gelen sözde soykırım tartışmalarının ötesine geçen bir karara imza atmıştır. Bu karar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik kuşatma planında yeni bir safhaya geçtiğini göstermektedir. Sözde soykırım kararı attıkları ilk kurşundur. Biden'ın açıklamasındaki 'böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması' ifadesi, 2. İstiklal Savaşı vermekte olan ülkemize karşı ABD emperyalizmi tarafından çalınan hücum borusudur. Yalanlarını da namlularını da başlarına geçirecek güçteyiz. Çünkü haklı olan taraftayız. Dünya üzerindeki hiçbir devlet, hele hele tüm dünyanın en büyük katliamcısı olan ABD, Türk milletini soykırımcı ilan edip ona diz çökertemez."

ABD'nin sözde soykırım kararı almasının yok hükmünde olduğunu vurgulayan Yığ, "AİHM, Yahudi Soykırımı ile 1915 Olaylarının aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini karara bağlamıştır. Bu kararıyla AİHM, 1915 Olayları'nın soykırım olarak nitelenemeyeceğini saptamış bulunuyor. Türkiye hem tarih önünde hem de hukuk önünde sonuna kadar haklıdır. Türkiye'yi kuşatma girişimleri ortada olan ABD'nin saldırılarına verilecek yanıt lafla değil, eylemle olmalıdır. ABD askerlerinin topraklarımızda yeri yoktur. ABD askerleri derhal İncirlik Üssü'nden kovulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Soykırım, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz TBMM Başkanı Şentop: TBMM Başkanı Şentop: "Soykırım" açıklaması için ortak kınama hazırlıyoruz, yarın açıklayacağız Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den "15 gün" uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı İstanbul'da beklenen İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek Son dakika: Anlaşma sağlandı! Rusların koronavirüs aşısını Türkiye'de Viscoran firması üretecek Son dakika: Anlaşma sağlandı! Rusların koronavirüs aşısını Türkiye'de Viscoran firması üretecek Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Lyon maçında dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için MLS takımları kesenin ağzını açtı Lyon maçında dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için MLS takımları kesenin ağzını açtı         
15:06
Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti         
14:45
İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi         
14:43
Avrupa basınını karıştıran haber: Arsenal, yüklü maaşını ödemeye devam ettiği Mesut'tan bir türlü kurtulamıyor Avrupa basınını karıştıran haber: Arsenal, yüklü maaşını ödemeye devam ettiği Mesut'tan bir türlü kurtulamıyor         
14:19
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa personeliyle yaşanan gerilimde, Emre Belözoğlu, Kasımpaşa personeliyle yaşanan gerilimde, "Karşında futbolcu yok, bana saygı duyacaksın" sözleriyle çıkıştı         
13:44
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı         
12:52
Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı         
12:50
Çoban köpeği ırkının altın heykelini dikmek yetmedi! Onuruna bir de ulusal bayram ilan ettiler Çoban köpeği ırkının altın heykelini dikmek yetmedi! Onuruna bir de ulusal bayram ilan ettiler         
12:23
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı? Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?         
12:21
Senarist yeğenini çekiçle öldüren dayıdan Senarist yeğenini çekiçle öldüren dayıdan "Taciz" savunması: İrem ve Emre'ye tacizde bulunmuş         
12:19
Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu         
12:15
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi         
11:04
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı         
10:42
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı         
10:14
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 15:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei