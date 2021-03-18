Biden'ın açıklamalarından sonra, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Moskova'ya çağırıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin hakkında söylediği sözlerin ardından, Rusya'nın Washigton Büyükelçisi görüşmeler için Moskova'ya çağırıldı.

Kremlin bu adımın "ABD'yle ilişkilerde geri döndürülemez bozulmayı" önlemek için atıldığını söyledi.

Rusya hükümeti Büyükelçi Anatoli Antonov'un, ABD'yle ilişkiler bir "çıkmaza" girdiği için çağırıldığını belirtti.

Moskova'nın kararı, ABD Başkanı Biden'ın Putin'in seçime müdahale iddiaları için "bedel ödeyeceği" sözlerinin ardından alındı.

Biden ABC News ile yaptığı söyleşide, Rusya liderinin "bir katil" olduğunu düşündüğünü de tekrarladı.

Biden bu sözleri, Putin'in geçen Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerine müdahaleye onay verdiğini söyleyen Amerikan istihbarat raporunu yorumlarken söyledi.

Raporda Rusya, seçime eski Başkan Donald Trump lehine tesirde bulunmaya çalışmakla suçlanıyordu.

Putin'in Sözcüsü Dimitry Peskov, suçlamalara herhangi bir kanıt gösterilmediğini ve ikili ilişkilere daha da zarar vereceğini belirtti.

ABD'nin, rapordaki saptamalar nedeniyle gelecek hafta Rusya'ya ambargolar uygulaması bekleniyor.

Rus Dışişleri Bakanlığı ne dedi?

Bakanlığın yazılı açıklamasında "Rusya'nın ABD'deki Büyükelçisi Anatoli Antonov ABD'yle ilişkiler konusunda ne yapılması gerektiğinin analiz edilmesi için Moskova'ya çağırıldı" denirken, Moskova'nın "ilişkilerde tamir edilemez bir bozulmayı önlemekle" ilgilendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Bizim için en önemli şey, Washington bir çıkmaza sokarken Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltmenin yollarını tespit etmek" ifadeleri de yer aldı.

Biden ne demişti?

Biden, Ocak sonunda yaptığı telefon konuşmasında Putin'i seçime müdahale iddialarına verilecek potansiyel yanıtla ilgili uyardığını belirtti ve "Bir bedel ödeyecek" dedi.

Biden bunun ne olduğu sorulduğundaysa "Kısa sürede göreceksiniz" derken, Putin'in bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Düşünüyorum" yanıtını verdi.

Daha sonra konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Rus-Amerikan ilişkilerinin Trump'ın başkanlık döneminden farklı olacağını söyledi ve "Kesinlikle Ruslar'dan attıkları adımların hesabı sorulacak" diye konuştu.

İstihbarat raporunda ne söyleniyordu?

Ulusal İstihbarat Direktörü Bürosu'nun yayımladığı 15 sayfalık rapor, Rusya ve aynı zamanda İran tarafından yürütülen "tesir operasyonlarını" aktarıyor.

Belgede Rusya bağlantılı bireylerin 3 Kasım seçimleri öncesi Başkan Biden hakkında temelsiz iddiaları yaydığı vurgulanıyor. Aynı zamanda bir dezenformasyon kampanyasıyla seçim sürecine güvenin altının oyulmaya çalışıldığı savunuluyor.

Raporda Rusya istihbaratıyla bağlantılı bazı kişilerin Biden karşıtı söylemleri medyada ve üst düzey yetkilileri ile Trump'ın müttefikleri nezdinde dolaşıma soktukları kaydediliyor.