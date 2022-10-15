Biden'in açıklamalarını reddeden Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'in açıklamalarını reddeden Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

15.10.2022 20:00
Biden'in açıklamalarını reddeden Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Pakistan, ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer silahlarla ilgili açıklamalarını reddederek bu ülkenin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Pakistan, ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer silahlarla ilgili açıklamalarını reddederek bu ülkenin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Biden'ın bir etkinlikte yaptığı konuşmada Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmesi İslamabad yönetiminin tepkisini çekti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'un Bakanlığa çağrılarak Biden'ın "gerçeklerle uyuşmayan asılsız ifadeleri" sebebiyle Pakistan'ın hayal kırıklığının ve endişesinin kendisine iletildiği vurgulandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ise Karaçi'de yaptığı açıklamada, Biden'ın ifadelerinin "şaşırtıcı" olduğunu belirterek konuyu Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştüğünü söyledi.

Zerdari, bu konuşmanın özel bir etkinlikte yapıldığını, resmi bir toplantı veya röportaj sırasında gerçekleştirilmediğini vurgulayarak "Bunun ilişkilerimize olumsuz bir etki yapacağına inanmıyorum." dedi.

Nükleer silahlara dair herhangi bir soru varsa bunun Hindistan ile ilgili olması gerektiğini dile getiren Zerdari, Yeni Delhi'nin 9 Mart'ta yanlışlıkla Pakistan'a süpersonik füze fırlatmasına atıfta bulundu.

"Pakistan sorumlu devlet" vurgusu

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın sorumlu bir devlet olduğunu işaret ederek "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gereklilikleri uyarınca nükleer varlıklarımızın en iyi güvencelere sahip olmasından gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Şerif, bu güvenlik önlemlerini son derece ciddiyetle ele aldıklarına dikkati çekerek, "Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

İmran Han'dan hükümete tepki

Eski Başbakan İmran Han ise Biden'ın Pakistan'ın nükleer programıyla ilgili yorumlarını "yersiz bir sonuç" olarak nitelendirdi.

Han, Biden'ın ifadelerinin Şahbaz Şerif hükumetinin dış politikadaki başarısızlığını yansıttığını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmişti.

YORUMLAR
500
ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu Son dakika haberleri! Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü, OPEC+'ın üretimi azaltma kararına destek verdi Son dakika haberleri! Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü, OPEC+'ın üretimi azaltma kararına destek verdi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'in açıklamalarını reddeden Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 00:52:30. #1.11#
SON DAKİKA: Biden'in açıklamalarını reddeden Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement