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Biden'ın, Amerikalıların Ukrayna'dan olası tahliye planına onay verdiği iddia edildi - Son Dakika

Biden'ın, Amerikalıların Ukrayna'dan olası tahliye planına onay verdiği iddia edildi

09.02.2022 20:19
Biden'ın, Amerikalıların Ukrayna'dan olası tahliye planına onay verdiği iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, olası Rusya müdahalesi durumunda Ukrayna'dan ayrılacak Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için Polonya'da konuşlu Amerikan birliklerinin hazırlık yapmasına onay verdiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, olası Rusya müdahalesi durumunda Ukrayna'dan ayrılacak Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için Polonya'da konuşlu Amerikan birliklerinin hazırlık yapmasına onay verdiği ileri sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın, Rusya'nın işgali durumunda Ukrayna'dan ayrılması muhtemel binlerce Amerikalıya yardım etmek için Pentagon'un planını onayladığı iddia edildi.

Plana göre ABD'nin, Polonya'da konuşlu askerlerinin söz konusu durumda Ukrayna sınırında kontrol noktaları, çadır kampları ve diğer geçici tesisler kurmaya başlayacağı kaydedildi ancak yetkililer, Amerikan birliklerinin, Ukrayna'ya girme yetkisi olmadığına ve Amerikalıları Ukrayna'dan tahliye etmeyeceklerine veya Ukrayna içinden uçak uçurmayacaklarına vurgu yaptı.

Pentagon Sözcülerinden Yarbay Anton Semeltroth, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, onay konusunda Beyaz Saray'ı işaret etti ancak daha önce Pentagon'un birçok ihtimale dikkat çektiğini vurguladı.

Semeltroth, "Geçtiğimiz günlerde de duyurduğumuz gibi Bakan (Lloyd) Austin, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 1700 asker ve destekleyici unsurları Polonya'ya sevk edilmek üzere görevlendirdi. Farklı misyonlara haiz bu kuvvet, bir piyade tugayı muharebe ekibinin bileşenlerini içerir. Bu birlik, yüksek risk döneminde saldırganlığı caydırmak ve müttefiklerimize güven vermek ve onları savunmak için çeşitli görevler için eğitilmiş ve donatılmıştır." dedi.

ABD'li yarbay, Pentagon'un, Başkan Biden'a çeşitli seçenekler sunmak için Avrupa'daki güvenlik durumunu göz önüne alarak ön adımlar attığına dikkati çekti

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'ın, Amerikalıların Ukrayna'dan olası tahliye planına onay verdiği iddia edildi - Son Dakika


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