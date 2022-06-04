Biden'ın ay sonunda planlanan Orta Doğu seyahatinin ertelendiği iddia edildi - Son Dakika
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Biden'ın ay sonunda planlanan Orta Doğu seyahatinin ertelendiği iddia edildi

04.06.2022 18:53
Biden'ın ay sonunda planlanan Orta Doğu seyahatinin ertelendiği iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran sonunda İsrail ve Suudi Arabistan'a yapması planlanan ziyareti temmuza ertelediği iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran sonunda İsrail ve Suudi Arabistan'a yapması planlanan ziyareti temmuza ertelediği iddia edildi.

NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde "ABD Başkanının bu ay içinde Suudi Arabistan ve İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretlerin temmuza ertelendiği" ileri sürüldü.

Yetkililerin Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ile ABD, İsrail ve Ürdün arasındaki zirve için bölgeye yapacağı seyahat üzerine çalıştıkları ifade edilen haberde tarihlerin henüz net olmadığı belirtildi.

Diğer taraftan bir yabancı diplomat ve iki ABD'li yetkilinin NBC'ye, Biden'ın Orta Doğu seyahatinin Suudi Arabistan ayağının iptal edilebileceğini söylediği öne sürüldü.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD basınına Biden'ın haziran sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Biden'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret etme planı Washington'da tartışmalara neden olmuştu.

Biden 2020 başkanlık yarışında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi nedeniyle bu ülkeye "parya" muamelesi yapacağı sözü vermişti.

CIA 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın verdiği sonucuna varmıştı.

YORUMLAR
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Biden, Suudi Arabistan ziyareti konusunda doğrudan bir planı olmadığını söyledi Biden, Suudi Arabistan ziyareti konusunda doğrudan bir planı olmadığını söyledi New York Times: Biden ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek New York Times: Biden ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'ın ay sonunda planlanan Orta Doğu seyahatinin ertelendiği iddia edildi - Son Dakika

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