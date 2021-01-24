"Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi" başlıklı haberimizde yer alan "kara para" ifadesini "kaynağı belirsiz... - Son Dakika

"Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi" başlıklı haberimizde yer alan "kara para" ifadesini "kaynağı belirsiz...

24.01.2021 20:01

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının "kaynağı belirsiz para" ile desteklendiği öne sürüldü.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının "kaynağı belirsiz para" ile desteklendiği öne sürüldü.

ABD'li medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Biden'ın kampanyasının ismi belli olmayan bağışçılardan gelen 145 milyon dolar ile desteklendiği, Demokratların yıllardır kaynağı belirsiz olan bu bağışlara tepki gösterdiği ifade edildi.

Biden için toplanan bu bağışların, rakibi eski Başkan Donald Trump adına toplanan 28,4 milyon doları gölgede bıraktığı, 2012'de Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney için toplanan 113 milyon dolarlık yardımı da aşarak rekor kırdığı belirtildi.

Haberde, Demokratların siyasette kaynağı belirsiz parayı yasaklama hareketinin ön saflarında yer aldığı hatırlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bloomberg, Joe Biden, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi' başlıklı haberimizde yer alan 'kara para' ifadesini 'kaynağı belirsiz... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: "Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi" başlıklı haberimizde yer alan "kara para" ifadesini "kaynağı belirsiz... - Son Dakika
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