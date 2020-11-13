Biden'ın büyük sürprizinin arkasındaki kadın: Stacey Abrams - Son Dakika
BBC

Biden'ın büyük sürprizinin arkasındaki kadın: Stacey Abrams

13.11.2020 06:28
Biden'ın büyük sürprizinin arkasındaki kadın: Stacey Abrams, System.String[]

Biden-Harris ikilisini Beyaz Saray'a taşıyan başarının önemli bir boyutu tabanda siyah ve diğer etnik gruplardan kadınların desteğiydi.

Kamala Harris, Ocak ayında ilk siyah-Asyalı kadın başkan yardımcısı olarak yemin ettiğinde tarih yazacak; ama bir diğer siyah kadın, Biden-Harris ikilisini Beyaz Saray'a taşımakta hayati rol oynadı.

Başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, azınlıklardan kadınların özellikle de siyah kadınların sık sık dikkate alınmadığını ama "demokrasinin bel kemiği olduklarını bu seçimde kanıtladıklarını" söyledi.

Hunt ailesi, Georgia eyaletinde Atlanta yakınındaki evlerinde televizyonu açmış Harris'in konuşmasını göz yaşlarıyla izliyor.

27 yaşındaki Kristin Hunt, "Georgia artık maviye döndü (Demokratların rengi), bu eyalet ve sakinleri açısından hayatı değiştirecek bir şey, özellikle de burada yaşayan siyahlar açısından" diyor.

"Bu Stacey Abrams ve alanda, taban örgütlerinde seçmenlerin kaydolmasını sağlayan, onları oy kullanmaya ikna eden çok sayıda siyah kadının eseri" diye sürdürüyor.

Siyah seçmenin desteği neden kritikti?

Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gidebilmesi Afrika kökenli Amerikalıların desteğini alabilmesine bağlıydı.

Siyak seçmenler, Biden'a ilk zaferini Güney Carolina'da yapılan ön seçimlerde verdi ve partisinin başkan adayı olmasını sağlayan dinamikleri hızlandırdı.

Son olarak da başkanlık seçimlerine noktayı koyan Pennsylvania eyaleti, zaferinde özellikle Philadelphia ve Pittsburgh gibi kentlerde Biden'a büyük destek veren siyahların oyları belirleyici oldu.

Sandık çıkış yoklamalarına göre Donald Trump burada 2016'daki oylarını artırmış olsa da, eyalette her 10 siyah seçmenden neredeyse 9'u Biden'a oy verdi.

Siyah kadınların çalışması

Fakat Biden'ın seçimi kazanmasını sağlayan kentlerde ve eyaletlerde, bu zaferde en çok kimin payı olduğunu sorduğunuzda, çok kişi tabandaki siyah kadınların çalışmasına dikkat çekiyor.

Görüştüğüm, Florida Jacksonville'de siyah seçmen tabanında Biden için kampanya yürüten ve bu yüzden son haftalarda ölüm tehditleri aldığını anlatan Kruzshander Scott gibi kadınlar, seçmeni sandığa gitmeye ikna etti.

Ya da Philadelphia'da seçme hakkı için mücadele yürüten ve hayatını komşularını eğitmek ve siyasete katılımlarını artırarak seslerini duyurmalaya teşvik etmeye adamış Brittany Smalls gibi kadınlar.

Georgia'da ise Demokratlar zaferin kahramanının tartışmasız Stacey Abrams olduğunda hemfikir.





Öyle ki Demokratların seçim gözlemcilerinden Linda Grant, Abrams'ın adının "tuttuğunu koparmak" anlamında, fiil yerine kullanılmaya başlandığını söylüyor.

Fakat daha iki yıl önce Georgia'daki Demokratlar Stacey Abrams'ın eyalet valisi olmasını umuyordu.

İki yıl önce yapılan seçimlerde Abrams eyalet valiliği için aday olan ilk Afrika kökenli Amerikalı kadın olarak tarih yazmıştı.

Rakibi ise uzun süredir eyalet yöneticisi olan Cumhuriyetçi Parti'den Brian Kemp'ti.

Seçmen kütükleri üzerinde çalışma

Kemp eyalet yöneticisi olduğu altı yıl boyunca bir milyonu aşkın seçmeni, hata ya da "aktif değil" gerekçeleriyle seçmen kütüklerinden sildirmişti.

Fakat onun seçmen kayıtlarını güncelleme olarak gördüğü şey Abrams gibileri için "vatandaşların oy haklarından mahrum edilmesi" idi.

Sonunda Kemp seçimi sadece 50 bin oy farkla kazanarak Georgia valisi oldu.

Yenildiğini hiçbir zaman kabul etmeyen Abrams ise bu seçimden sonraki ilk konuşmasında seçimi kaybetmesine sebep olduğunu düşündüğü seçmen kütüklerindeki "temizliği" ortadan kaldıracak yeni bir hareket başlattığını açıkladı.

Abrams o gece "Biz güçlü bir ulusuz çünkü kırılanı onarmak bizim ulusal deneyimimizin ayrılmaz parçası" demişti.

İki yıl sonra yapılan 2020 Kasımındaki başkanlık seçimlerinde Abrams ve taban örgütlenmelerinden oluşan ağlar sadece Georgia'da 800 bin seçmeni yeniden kütüklere kaydettirmeyi başardı.

Şimdi eyalette sonuçlar yeniden sayılacak, ama ilk sayımlara göre Demokratların eyalette yirmi yıldır ilk kez az bir farkla da olsa kazanmış olmalarını Abrams ve gönüllülerine borçlu olduğundan kimsenin kuşkusu yok.

Senato açısından önemi

Ocak ayında Georgia eyaletinden Senato'ya gidecek iki üyenin seçimi için yeniden yapılacak oylamada, bu seçmen kayıt kampanyası bir kez daha kritik ve tarihi bir rol oynayacak, çünkü bu sandalyeleri kimin kazanacağı Senato'da hangi partinin çoğunluk olacağını, dolayısıyla yeni ABD yönetiminin ne kadar güçlü olabileceğini de belirleyecek.

Atlantalı siyah seçmen Kristin Hunt, Abrams'ın iki yıl önce valilik seçiminde aldığı yenilgiyi kastederek "Kaybettim deyip bir kenara çekilebilirdi. Fakat öyle yapmadı, onu zafere dönüştürdü ve tam içine dalıp hem kendisi hem toplumumuz için daha iyi bir şeyler yapmak için mücadele etti" diyor.

Kristin'in teyzesi Teresa Wilson da katılıyor ve Abrams'ın çabalarının, devletin siyah seçmene bakışını ilelebet değiştirmiş olduğunu söylüyor.

"Çıkıp, sokak sokak gezmesi, bütün bu insanları seçmen kütüğüne kaydettirmesi Georgia ve ülke açısından çok şeyi değiştirdi. Sanıyorum her seçimde bizi çantada keklik görüyorlardı. Şimdi hem ulus hem dünya bizim oylarımızın önemli olduğunu farketti" diyor.

Biden'ın büyük sürprizinin arkasındaki kadın: Stacey Abrams

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Seçmen, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'ın büyük sürprizinin arkasındaki kadın: Stacey Abrams - Son Dakika Dünya

BBC

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