Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi - Son Dakika
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Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi

25.07.2022 19:48
Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Covid-19'a yakalanan Biden'ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Covid-19'a yakalanan Biden'ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini açıkladı.

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, yayınladığı açıklamayla Biden'ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini ifade etti. Biden'ın burun tıkanıklığı olduğu ve sesinin biraz kısıldığı ifade edilen açıklamada, Biden'ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin normal olduğu aktarıldı. Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği aktarılan açıklamada, Biden'ın hiç nefes darlığı yaşamadığı ve tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiği kaydedildi.

Biden, 21 Temmuz'da Covid-19'a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray'da izole etmişti. Biden'a yüksek ihtimalle Covid-19'un Omicron mutasyonunun alt mutasyonu BA5 bulaştığı ifade edilmişti.

(İHA)

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Covid-19'a yakalanan Biden'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Covid-19'a yakalanan Biden'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi - Son Dakika

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