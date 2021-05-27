Son dakika haber: Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepkiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: "ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah... - Son Dakika

Son dakika haber: Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepkiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: "ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah...

27.05.2021 17:21

Son dakika haberi: - Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepki Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: "ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah keçisi yapmaya çalıştı" ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat yetkililerine korona virüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları iki katına...

- Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian:

"ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah keçisi yapmaya çalıştı"

PEKİN - ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat yetkililerine korona virüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları iki katına çıkarma talimatına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "33 milyon doğrulanmış vaka ve 600 bin ölüm ile ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah keçisi yapmaya çalıştı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat birimlerine korona virüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları iki katına çıkarma talimatıyla Washington-Pekin hattında ipler bir kez daha gerildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian gerçekleştirdiği basın toplantısında bir gazetecinin, "ABD Başkanı Biden korona virüsün enfekte bir hayvandan mı yoksa potansiyel olarak bir Çin laboratuvarından mı kaynaklandığını araştırmak için istihbarat raporu hazırlanmasını emretti. Bu yeni rapor hakkında herhangi bir yorumunuz var mı?" sorusunu yanıtladı. Sözcü Lijian, "Biden'ın 'ABD Çin'e tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılmaları amacıyla baskı yapması için dünya çapında benzer fikirlere sahip ortaklarla çalışmaya devam edecek' dediğini de fark ettim. Dün Çin'in, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'un kökenlerine ilişkin küresel çalışmasını desteklemek için gösterdiği çabaları paylaştım. Çin laboratuvarından sızıntı hipotezine ilişkin olarak DSÖ-Çin ortak çalışma ekibi raporu açıkça salgının laboratuvar kökeninin son derece düşük bir ihtimal olarak görüldüğünü belirtiyor. Bu, bilime dayalı yetkili ve resmi bir sonuçtur" diye konuştu.

"Tek amaçları pandemiyi, suçu başka yöne çevirmek için damgalama ve siyasi manipülasyonu sürdürmek için kullanmak"

Bununla birlikte ABD'de bazı isimlerin gerçeklere, bilime, kökenlerin sorgulanabilir araştırılmasına ve ülkedeki başarısız tepkilere göz yumarak Çin'de ek soruşturma yapılması için çığlık atmaya devam ettiklerini belirten Lijian, "Bu, gerçekleri ya da gerçeği umursamadıklarını, ciddi bir bilim temelli köken araştırmasına hiç ilgi duymadıklarını gösterir. Tek amaçları pandemiyi, suçu başka yöne çevirmek için damgalama ve siyasi manipülasyonu sürdürmek için kullanmaktır" ifadeleriyle ABD'yi sert bir dille eleştirdi.

"ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah keçisi yapmaya çalıştı"

ABD'li yetkililerin bilime saygısızca davrandıklarını, insanların yaşamlarına karşı sorumsuz olduklarını ifade eden Lijian, "33 milyon doğrulanmış vaka ve 600 bin ölüm ile ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah keçisi yapmaya çalıştı. Ne yapıyorlar? Geceleri rahatsız bir vicdanla uyuyabiliyorlar mı? Şüphelerle örtülü Fort Detrick'te ve dünyada 200'den fazla ABD biyolaboratuvarında hangi sırlar saklı? Temmuz 2019'da Kuzey Virginia'da açıklanamayan solunum yolu hastalığı salgınları ve Wisconsin'de EVALI salgınları (elektronik sigara kullanımı ile ilişkili gizemli akciğer hasarı) hakkında raporlar vardı. Orada ne gizli? ABD, ilgili vakalara ilişkin ayrıntılı verileri ve bilgileri ne zaman yayınlayacak?" dedi.

Lijian, "ABD, Çin'in 'tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılmasını istediğini' söylüyor. Daha sonra Çin'in örneğini takip etmesini ve köken araştırması konusunda DSÖ ile derhal bilime dayalı iş birliğine başlamasını, ABD'de tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir araştırma yürütmesini, uluslararası endişelere tam olarak yanıt vermesini ve insanlığın salgına karşı erken zaferine, gelecekteki halk sağlığı krizi karşısında daha iyi hazırlıklı olmasına katkıda bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD istihbaratının kötü üne sahip bir sicili var"

Lijian, "Son bir noktayı vurgulamak istiyorum. İstihbarat aygıtına dayanan ABD güdümlü soruşturmanın gerekçesi ve amacı son derece açıktır. Aslında ABD istihbaratının dünyanın uzun zaman önce öğrendiği gibi kötü üne sahip bir sicili var. Başyapıtları arasında kitle imha silahlarının kanıtı olarak gösterilen test tüpü ve Beyaz Baretliler (White Helmets) yer alıyor. Hatta eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo övünerek, 'CIA direktörüydüm, yalan söyledik, aldattık' dedi" ifadelerini kullanarak, böyle bir istihbarat organının yürüttüğü soruşturmadan elde edilen bulgulara nasıl güvenilebileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat servislerine korona virüsün kökenini araştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları "iki katına çıkarma" emri vererek 90 gün içinde yeni bir rapor hazırlamalarını istedi. Biden, iki birimin virüsün kaynağı konusunda hayvan bağı ihtimaline yoğunlaştığını, birinin ise laboratuvar teorisine eğilim gösterdiğini belirtmişti. Biden, "ABD, Çin'e tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılması ve tüm ilgili veri ve kanıtlara erişim sağlanması amacıyla baskı yapılması için dünya çapında benzer düşünen ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek" demişti.

Önceki Başkan Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yürütülen çalışmalarda virüsün Çin'deki bir laboratuvardan kaza sonucu ortaya çıkmış olabileceğine dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti.

Son dakika haber: Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepkiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah...
Son dakika haber: Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepkiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah...
Son dakika haber: Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepkiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah...
Son dakika haber: Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepkiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah...

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepkiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: 'ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah... - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek İzmir'de esnafı ziyaret eden Babacan'a vatandaş tepki gösterdi: Davanı satmayacaksın, bunu yapan yanındakini de satar İzmir'de esnafı ziyaret eden Babacan'a vatandaş tepki gösterdi: Davanı satmayacaksın, bunu yapan yanındakini de satar Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
Fatih Terim için Fatih Terim için "Taktik bilmiyor" diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu         
18:09
Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi         
17:56
Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi         
17:47
Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok! Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!         
17:42
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi         
16:51
Araştırma Uzmanı Sesli, Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi         
16:22
Sedat Peker'in iddiaları sonrası Kutlu Adalı cinayetindeki hukuki süreç nasıl devam edecek? Sedat Peker'in iddiaları sonrası Kutlu Adalı cinayetindeki hukuki süreç nasıl devam edecek?         
16:09
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı         
14:46
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 18:19:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepkiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian: "ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement