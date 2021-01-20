Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü - Son Dakika

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü

20.01.2021 00:28

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Blinken ayrıca, "Türkiye'ye yaptırımların gözden geçireceğiz ve daha fazlasının yapılması gerekip gerekmediğine bakacağız" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN S-400 ALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Blinken, yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

YAPTIRIMLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

ABD, TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD geçen ay, Rusya'dan S-400 sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye CAATSA yasası kapsamında yaptırım kararı almıştı.

CAATSA YASASI NEDİR?

Trump'ın, Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, esas olarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.

2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor. Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor. Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması, "önemli işlem" kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.

YAPTIRIM LİSTESİNDE 12 MADDE VAR

CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:

  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi
  • Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi
  • ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi
  • Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi
  • Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması
  • Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması
  • Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması
  • ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması
  • Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."

Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Türkiye, S 400, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü - Son Dakika Ekonomi


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