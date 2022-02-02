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Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası - Son Dakika

Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası

02.02.2022 18:17
Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin asker gönderilmesini onayladığı iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin asker gönderilmesini onayladığı iddia edildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin, The Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, "önümüzdeki günlerde" Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri konuşlandırılmasını onayladı. İddiaya göre, 2 bin asker bu hafta Polonya ve Almanya'ya gönderilecek. Bin asker ise Romanya'ya sevk edilecek.

Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini ifade etmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası - Son Dakika


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