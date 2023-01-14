Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor - Son Dakika
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Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor

15.01.2023 07:49
Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware'deki evinden 5 "gizli" ibareli belge daha çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware'deki evinden 5 "gizli" ibareli belge daha çıktığını duyurdu.???????
ABD başkanı Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor. Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, çarşamba gününden beri Başkan'ın, Biden Diplomasi Merkezi ve Delaware'deki konutunda ortaya çıkan belgelerle ilgili süreci özetleyen bir açıklama yayımladı.
İki yerde de ele geçirilen "gizli" ibareli belgeleri incelemek için Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı ile koordineli bir süreç izlediğini aktaran Sauber, perşembe günü Biden'ın Wilmington'daki konutunda ele geçirilen gizli bir belgeyi almak için Başkan'ın konutuna gittiğini ve kendisine eşlik eden Adalet Bakanlığı yetkilileriyle oradaki dokümanların arasında "gizli" ibareli 5 belge daha bulduklarını kaydetti.
Sauber, belgelerin orada Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim edildiği bilgisini paylaştı.???????
Biden'ın Danışmanı, açıklamasında, Beyaz Saray'ın Adalet Bakanı tarafından atanan özel yetkili savcı ile işbirliği yapacağını bildirdi.
ABD Başkanı'nın ofisinden çıkan "gizli belgeler"
Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.
Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.
Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.
Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin bulunması üzerine "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.
Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.
Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
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Trump'ı yerden yere vurmuştu! ABD Başkanı Biden'ın evinden 5 gizli belge daha çıktı Trump'ı yerden yere vurmuştu! ABD Başkanı Biden'ın evinden 5 gizli belge daha çıktı Beyaz Saray 'gizli belgelerin sehven yanlış yerde bulunduğunun' ortaya çıkacağından emin Beyaz Saray 'gizli belgelerin sehven yanlış yerde bulunduğunun' ortaya çıkacağından emin

Adalet Bakanlığı, Beyaz Saray, Delaware, Sauber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor - Son Dakika

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