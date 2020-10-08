Biden'ın kampanya ekibi, tartışmaların ertelenmesi teklifini reddetti

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın kampanya ekibinin, ABD Başkanı Trump'ın kampanya ekibinin tartışma tarihlerinin ertelenmesi teklifini reddettiği duyuruldu.

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Trump ve Biden arasında yapılması planlanan tartışmanın ikinci raundunu 'sanal' olarak gerçekleştirme önerisinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, bu öneriyi reddederek tartışmayı yüz yüze yapmak istediğini söyledi. Trump'ın kampanya ekibi, kalan iki raundun 22 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi teklifinde bulundu. Biden'ın kampanyasının müdür yardımcısı Kate Bedingfield, Trump kampanya ekibinin bu teklifini reddettiklerini ifade etti.