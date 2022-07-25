Biden'ın şu anda sadece hafif burun tıkanıklığı ve minimal seviyede ses kısıklığı şikayeti olduğunu kaydeden O'Connor, Biden'ın tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Biden'ın neredeyse tüm Kovid-19 semptomlarını atlattığı belirtildi - Son Dakika

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