Biden'ın Ortadoğu Ziyaretine Karşı Çıkan Filistinli Gruplar Protesto Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Biden'ın Ortadoğu Ziyaretine Karşı Çıkan Filistinli Gruplar Protesto Çağrısında Bulundu

14.07.2022 14:40
Biden'ın Ortadoğu Ziyaretine Karşı Çıkan Filistinli Gruplar Protesto Çağrısında Bulundu

RAMALLAH/GAZZE, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan olarak yaptığı ilk Ortadoğu ziyareti kapsamında Çarşamba günü İsrail'e ulaşmasının ardından bazı Filistinli siyasi gruplar ziyarete karşı çıktıklarını açıklayarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde protesto düzenlenmesi...

RAMALLAH/GAZZE, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan olarak yaptığı ilk Ortadoğu ziyareti kapsamında Çarşamba günü İsrail'e ulaşmasının ardından bazı Filistinli siyasi gruplar ziyarete karşı çıktıklarını açıklayarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde protesto düzenlenmesi çağrısında bulundu. Gazze kentinde düzenlenen bir seminerde konuşan İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi bölümünden sorumlu olan Bassem Na'aim, Biden'ın bölgeye "başarısızlığın" yüküyle geldiğini söyledi. ABD başkanının Filistin-İsrail çatışması konusunda herhangi bir çözüm sunmadığını söyleyen Na'aim, "Arap ve İslami taraflar, ülkeler ve kuruluşlar düzeyinde stratejik bir diyalog kurulması gerektiğini" vurguladı. Filistin İslami Cihat örgütü üyesi olan Ahmad Al-Medallal da Filistinlilerin, "bölgedeki ABD projesine" güvenmemeleri gerektiğini dile getirdi. Al-Medallal, "Filistin liderliği, İsrail'le çatışma durumunu yönetmek üzere ulusal cephe oluşturmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lideri Mahir Mezher, Biden'ın ziyaretinin ABD'nin bölgedeki kontrolünü güçlendirmeyi amaçladığını belirterek ABD'nin sahte vaatlerine karşı uyarıda bulundu. Öte yandan çok sayıda Filistinli grup ve eylemci, Biden'ın ziyaretine karşı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Çarşamba günü İsrail'e ulaşmasının ardından kısa bir konuşma yapan Biden, "Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak İsrail'le ilişkilerimizin, öncekine göre daha derin ve daha güçlü olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. ABD'nin daha fazla istikrar yaratacağı sözü veren Biden, "çünkü bunun bölgedeki tüm halklar için kritik önemde olduğunu" söyledi. Biden, Cuma günü Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki başkanlık konutunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la biraraya gelecek.

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Kaynak: Xinhua

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