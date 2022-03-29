Biden'ın Putin hakkındaki yorumları Cumhuriyetçiler arasında tepkilere neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'ın Putin hakkındaki yorumları Cumhuriyetçiler arasında tepkilere neden oldu

29.03.2022 18:00
Biden'ın Putin hakkındaki yorumları Cumhuriyetçiler arasında tepkilere neden oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında sarf ettiği "Bu adam artık iktidarda kalamaz." sözleri Cumhuriyetçi kanatta tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında sarf ettiği "Bu adam artık iktidarda kalamaz." sözleri Cumhuriyetçi kanatta tepkilere yol açtı.

Biden'ın geçen hafta Belçika ve Polonya'ya "Ukrayna" başlığıyla yaptığı ziyaretler kapsamında Polonya'daki basın toplantısına, Putin hakkındaki "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözleri damga vurdu.

Beyaz Saray, Biden'ın bu açıklamasından kısa süre sonra yaptığı yazılı açıklamada, bunun Rusya için bir rejim değişikliği çağrısı olmadığını belirtti.

Biden ise dün yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeler hakkında, "Ben bu konuda geri adım atmıyorum. Putin'in barbarca eylemlerinden duyduğum öfkeyi dile getiriyordum. Ukraynalı aileler ile görüştükten kısa süre sonra bu açıklamayı yaptım. Burada herhangi bir politika değişikliğinden bahsetmiyordum. Ayrıca bu sözler için özür dilemeyeceğim." dedi.

Cumhuriyetçi isimler kızgın

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Steube, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkumandanımızın yurt dışında ABD'nin politikasını doğru bir şekilde aktaramaması oldukça endişe verici. NATO müttefiklerimize destek için düzenlenen bir seyahat, müttefiklerimizi bir karmaşanın içine attı." ifadelerini kullandı.

Tennessee Temsilcisi Tim Burchett, yaptığı açıklamada, "Biden'ın pervasız açıklaması, Vladimir Putin'in propaganda makinesine yakıt oldu ve NATO müttefiklerimizle birliğimize zarar verdi. Bu sözler tansiyonu fırlatmaktan başka işe yaramadı." görüşünü paylaştı.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri James Risch, CNN'de katıldığı bir programda, Biden'ın konuşma metninin dışına çıkarak sarf ettiği sözlerden endişe duyduğunu kaydetti.

Biden'ın göreve uygunluğu sorgulanıyor

Biden'ın sözleri kendisinin başkanlık görevi için uygun olup olmadığının sorgulanmasına da yol açtı.

Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden bu kadar büyük hatalar yapmadan bu kadar önemli bir konu hakkında konuşamıyorsa, hiç konuşmasın daha iyi." ifadelerine yer verdi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin lideri Michael McCaul da CNN'deki bir programda Biden'ın açıklamalarının bölgeye savaş uçağı göndermekten daha "provokatif" olduğu yorumunda bulundu.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden: 'Putin'in ne düşündüğü umurumda değil' ABD Başkanı Biden: 'Putin'in ne düşündüğü umurumda değil' Biden'ın 'Putin iktidarda kalmamalı' açıklaması Amerikan basınında tartışmalara yol açtı Biden'ın 'Putin iktidarda kalmamalı' açıklaması Amerikan basınında tartışmalara yol açtı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Joe Biden, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'ın Putin hakkındaki yorumları Cumhuriyetçiler arasında tepkilere neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap yaşamını yitirdi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 18:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Biden'ın Putin hakkındaki yorumları Cumhuriyetçiler arasında tepkilere neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement