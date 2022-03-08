Biden'ın Rusya'ya yönelik petrol ithalatı yasağı açıklaması bekleniyor - Son Dakika
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Biden'ın Rusya'ya yönelik petrol ithalatı yasağı açıklaması bekleniyor

08.03.2022 17:14
Biden'ın Rusya'ya yönelik petrol ithalatı yasağı açıklaması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklaması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklaması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan Biden'ın günlük programına yapılan güncellemede, Biden'ın bugün yerel saatle 10.45'te (TSİ 18.45) bir açıklama yapacağı bildirildi.

Güncellemede, "Biden, Beyaz Saray'daki Roosevelt Odasından yapacağı konuşmada, Rusya'ya yönelik Ukrayna'daki gerekçesiz savaşı nedeniyle atılacak ileri adımları değerlendirecek." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden'ın bugün Rusya'ya yönelik petrol ithalatı yasağını duyuracağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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