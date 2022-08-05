Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası

05.08.2022 20:27
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'yi ölümle tehdit eden kişi 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'yi ölümle tehdit eden kişi 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Maryland Federal Mahkemesinde görülen davada, Thomas Patrick Connaly (56) "federal yetkililere zarar vermekle tehdit" suçundan 37 ay hapse mahkum edildi.

Conally savcılarla yaptığı anlaşma doğrultusunda, İsviçre merkezli şifreli bir elektronik posta hizmeti aracılığıyla Kovid-19 salgını sırasındaki politikaları nedeniyle Fauci ve ailesine, zarar verme ve öldürme tehdidi içeren bir dizi e-posta gönderdiğini kabul etti.

Mahkemede dava dosyasındaki Conally'nin Fauci'ye yönelik, "Umarım bugün ifşa ettiğin şeytani kafana kurşunu yersin" veya "Sen ve tüm ailen sokağa çıkarılacak, dövülerek öldürülecek ve ateşe verilecek." şeklindeki ifadeleri örnek gösterildi.

ABD'nin Maryland Bölgesi Başsavcısı Erek L. Barron, karardan sonra yaptığı açıklamada, "Herkesin aynı fikirde olmama hakkı var, ancak federal bir yetkilinin hayatını tehdit etme hakkı yok. Bunun gibi tehditler, yasalara göre sonuna kadar yargılanacak." dedi.

Batı Virginia eyaletinde geçen yıl gözaltına alınan Conally'nin, Fauci'nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Sağlık Enstitüsünde görevli bazı yetkililere de benzer içerikli tehdit e-postaları gönderdiği kaydedildi.

Fauci, Kovid-19 salgını döneminde en fazla öne çıkan yetkililerden biri oldu.

YORUMLAR
500
Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı Biden'ın Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Baltalama Amaçlı Biden'ın Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Baltalama Amaçlı Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Anthony Fauci, Joe Biden, Maryland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
19:10 Sevgililerin kıskançlık kavgası faciayla bitti! Birlikte ölüme gitmişler
18:58 Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:08 Komşusunu boğazını keserek katletti! Yakalanmamak için baltayla direndi
18:07 Pelosi'nin başlattığı gerilim devam ediyor! Çin, Tayvan'ı 66 savaş uçağı ve 14 gemiyle sardı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 20:40:36. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement