Biden'ın Savunma Bakanı adayı, eski CENTCOM Komutanı Austin - Son Dakika

Biden'ın Savunma Bakanı adayı, eski CENTCOM Komutanı Austin

08.12.2020 04:37
Biden'ın Savunma Bakanı adayı, eski CENTCOM Komutanı Austin, System.String[]

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i aday göstereceği iddia edildi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i aday göstereceği iddia edildi.

Biden'ın cuma günü savunma bakanlığı adayını açıklayacağını duyurmasından kısa bir süre sonra Austin'i aday gösterdiği Amerikan basınına sızdı.

Austin, ABD'de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyahi olarak biliniyor.

Görüş olarak daha apolitik bir çizgisi bulunan Austin, 2016'da emekli olduktan sonra Raytheon savunma şirketinde yönetim kurulunda görev aldı.

ABD'de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamaz.

2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal duruma karşı kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor.

Birçok kongre üyesinin Austin'e bu bağlamda bir muafiyet vermek istemediği iddia ediliyor.

Geçen haftalarda kabinesinden birkaç bakan adayını ve ulusal güvenlik takımını açıklayan Biden, Savunma Bakanlığı adayını açıklamıştı.

Biden'ın ekibi ve Demokrat Parti ile adaylar konusunda anlaşamadığı iddia ediliyordu.

Seçimden kısa bir süre sonra Biden'ın Savunma Bakanlığı Eski Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michele Flournoy'u aday göstermesi bekleniyordu.

Ancak Demokratların Flournoy'u siyasi olarak daha "şahin" bulduğu, savunma sanayi şirketleri ile sıkı ilişkilerinin sakıncalı olacağı ve onun yerine siyahi bir isim atanmasını istedikleri iddia ediliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Lloyd Austin, Joe Biden, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'ın Savunma Bakanı adayı, eski CENTCOM Komutanı Austin - Son Dakika


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