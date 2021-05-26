Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım - Son Dakika

Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım

26.05.2021 00:32

ABD'nin Rus savunma sistemi S-400 alınması nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar devam ederken Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği Frank Kendall konuyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Kendall, göreve gelmesi halinde ilk işinin, Türkiye'den F-35 parçalarının alımını durdurmak olacağını söyledi.

Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için üretici olduğu F-35 programından çıkaran ABD'de konu bir türlü gündemden düşmüyor.

"TÜRKİYE'Yİ TAMAMEN SAF DIŞI BIRAKACAĞIM"

Hava Kuvvetleri Sekreterliği için ABD Başkanı Joe Biden tarafından aday gösterilen Frank Kendall, seçim vaadi olarak F-35 programından Türkiye'yi tamamen saf dışı bırakacağını duyurdu.

"PARÇA ALIMINI DURDURACAĞIM"

Kendall, göreve kabul edilmesi durumunda en kısa sürede Türkiye'de F-35 parçası alımını durduracağını ifade etti.

Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım

F-35 PROJESİ NEDİR?

Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zaptı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

TÜRKİYE'YE PARASINI ÖDEDİĞİ UÇAKLAR TESLİM EDİLMEDİ

Ancak Türkiye ile ABD arasında Rusya'da satın alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan krizle bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve ABD'nin 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler buldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 Programı'ndan hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz maddesi bulunuyor. ABD'nin Türkiye'yi programının dışına çıkarmasının hukuki bir dayanağı yok. ABD de Türkiye'ye gönderdiği mektupta Türkiye dışındaki ülkelerle mutabakat zaptı imzaladığını itiraf ediyor." açıklamasını yapmıştı.

Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım

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Son Dakika Güncel Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım - Son Dakika


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