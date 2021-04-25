Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurmasının karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

"KUTUPLAŞMAYA YOL AÇABİLİR"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, 1915 olaylarına ilişkin, bazı hükümetler tarafından yapılan açıklamaları not ettiğine dikkati çekerek, tarihsel olaylara tek taraflı yaklaşımların ve siyasi sınıflandırmanın, uluslar arasındaki güveni zedeleyebileceğine ve kutuplaşmaya yol açabileceğine inandığını belirtti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

Joe Biden'ın 'sözde soykırım'ı tanıdığını ilan etmesi skandalının arkasından Türkiye'den sert tepkiler yükselirken, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.