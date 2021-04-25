Biden'in skandal 'soykırım' açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sözde soykırım'ı tanıdığını ilan etmesi skandalının arkasından Türkiye'den sert tepkiler yükselirken, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

HARRİS FAKTÖRÜ

Biden'dan önceki başkanların 1915 olaylarını "büyük felaket" olarak adlandırırken, Biden'ın tepki çeken soykırım açıklamasının arka planı ise merak konusu oldu. İddiaya göre Biden'ı ikna eden ismin Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğu öğrenildi. Harris'in bu süreçte sessiz kalsa da aslında başkan üzerinde çok etkili olduğu belirtildi. Bunda, Harris'in Kaliforniya'dan gelmesi ve Ermeni diaspoarasının ciddi desteklediği bir isim olması etkili oldu.

Kamala Harris

SEÇİM SÜRECİNDE SÖZ VERMİŞ

Öte yandan Joe Biden'ın seçim sürecinde Ermeni ve Rum lobilerine söz vermiş olması da bu adımı getirdi. Siyasi olarak bir kaybı ve kaygısı olmayan Biden'ın, bir dönem görevde kalacak olmanın verdiği rahatlıkla bu skandal adımı attığı ifade ediliyor.

"Soykırım" yalanına tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı