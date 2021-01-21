Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı - Son Dakika

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı

21.01.2021 07:11
Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı, System.String[]

ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines, Senatodan onay aldı.

ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines, Senatodan onay aldı.

ABD'de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı.

Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.

10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Önlemleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı - Son Dakika


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