Biden'ın yakalandığı virüsün "yüksek olasılıkla" Omicron'un alt varyantı BA5 olduğu duyuruldu - Son Dakika
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Biden'ın yakalandığı virüsün "yüksek olasılıkla" Omicron'un alt varyantı BA5 olduğu duyuruldu

23.07.2022 19:40
Biden'ın yakalandığı virüsün "yüksek olasılıkla" Omicron'un alt varyantı BA5 olduğu duyuruldu

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın yakalandığı virüsün "yüksek olasılıkla" Omicron varyantının alt varyantı BA5 olduğunu açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın yakalandığı virüsün "yüksek olasılıkla" Omicron varyantının alt varyantı BA5 olduğunu açıkladı.

O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 2 gününü doldurduğunu belirterek, Biden'ın şu anki belirtilerinin iyileşmeye başladığını gösterdiğini aktardı.

Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.

O'Connor, Biden'a halihazırda uyguladıkları tedavileri sürdüreceklerini ve Biden'a bulaşan virüsün yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'ın yakalandığı virüsün 'yüksek olasılıkla' Omicron'un alt varyantı BA5 olduğu duyuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biden'ın yakalandığı virüsün "yüksek olasılıkla" Omicron'un alt varyantı BA5 olduğu duyuruldu - Son Dakika
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