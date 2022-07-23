Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Biden'ın yakalandığı virüsün 'yüksek olasılıkla' Omicron'un alt varyantı BA5 olduğu duyuruldu - Son Dakika

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