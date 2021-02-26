Biden'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesinin çok yakın bir zamanda gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile gerçekleştirmesi beklenen telefon görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı. Psaki, ikili arasındaki telefon görüşmesinin çok yakın bir zamanda gerçekleşmesinin planlandığının altını çizdi. Psaki, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı ile Riyad arasındaki yakın bağların ardından ABD-Suudi Arabistan ilişkilerindeki ton değişikliğinin bir parçası olarak Suudi Arabistan'la ilgili "masada bir dizi eylem var" dedi.

Biden'ın Kral Selman ile yapması planlanan telefon görüşmesinin ise, Ekim 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bir ABD istihbarat raporunun yayınlanmasıyla aynı zamana denk gelmesi bekleniyor. Yakın zamanda yayınlanması beklenen istihbarat raporunda Kaşıkçı'nın ölümünü onaylayan kişinin ise, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olabileceği iddia ediliyor. - WASHINGTON