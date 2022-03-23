Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor

23.03.2022 22:13
Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yarın yapılacak NATO Liderler Zirvesi için yaptığı yolculuk sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar paketini açıklayacağını ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yarın yapılacak NATO Liderler Zirvesi için yaptığı yolculuk sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar paketini açıklayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve kurmayları yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi için yola çıktı. Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere demeç veren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın zirvede NATO'nun doğu kanadındaki kuvvetlerini ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı muhtemel kimyasal veya nükleer silah kullanımına yönelik acil durum planlarını ele alacağını ifade etti.

Biden'ın temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşerek başlayacağını aktaran Sullivan, liderler zirvesinin ise yaklaşık 3 saat sürmesinin beklendiğini açıkladı. Sullivan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Biden'ın G7 liderleriyle Rusya'nın mevcut yaptırımlardan kaçmasının engellenmesi ve yaptırımların koordineli şekilde uygulanması konusunu ele alacaklarını aktardı. Sullivan ayrıca, Biden'ın yarın hem Rus siyasi yetkilileri hem de oligarkları ilgilendiren bir yaptırım paketi açıklayacağını belirtti.

Gazetecilerin Rusya'nın G20'den çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusu üzerine Sullivan, "Rusya'nın uluslararası kurumlarla olan ilişkisinin her zamanki gibi olabileceğine inanmıyoruz" ifadelerini kullanarak, "G20 veya diğer uluslararası örgütler için bu tür sorulara kamuoyu önünde görüş bildirmeden önce, dünyadaki müttefiklerimize ve ortaklarımıza danışmak istiyoruz" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi Son dakika haberleri... ABD: Rus güçleri Ukrayna'da 'savaş suçları' işliyor Son dakika haberleri... ABD: Rus güçleri Ukrayna'da 'savaş suçları' işliyor

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
21:57 ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi
21:55 Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 22:28:01. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement