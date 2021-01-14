Biden'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de çalışmalara hız verildi - Son Dakika

Biden'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de çalışmalara hız verildi

14.01.2021 23:21

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara hız verilirken, Ulusal Muhafızlar, Kongre Binası çevresinde nöbetlerine devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara hız verilirken, Ulusal Muhafızlar, Kongre Binası çevresinde nöbetlerine devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kaldı. Başkentte tören öncesi alarm seviyesi en yüksek seviyeye çıkarıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılacak.

Törene sayılı günler kala çalışmalara hız verilirken, kilit öneme sahip cadde ve sokakların beton bariyerler ile kapatılmasına devam ediliyor. Kongre çevresinde ise Ulusal Muhafızların nöbeti aralıksız şekilde sürüyor.

NATİONAL MALL'IN DA ZİYARETÇİLERE KAPATILMASI BEKLENİYOR

Başkentte Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall Bölgesi'nin de güvenlik önlemleri kapsamında yemin töreninde ziyaretçilere kapatılması bekleniyor. Bölgeye, yalnızca medya çalışanlarının ve güvenlik personelinin erişimine izin verileceği öne sürüldü. Doğusunda Kongre Binası, kuzeyinde ise Beyaz Saray yer alan National Mall, Başkanların yemin törenleri izlemek için destekçilerinin bir araya geldiği bölge statüsüne sahip.

POLİS, GÜVENLİK DUVARINI GEÇMEK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE ETTİ

Kongre Binası'nın önünde bulunan güvenlik duvarını geçmek isteyen 1 kadına ise polis müdahale etti. Polis tarafından elleri kelepçelenen kadın, üst aramasında sonra serbest bırakıldı. Polis, kadın hakkında bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Kongre Binası'nın etrafına konuşlandırılacak personelin ağır silah taşıyacakları ve ciddi önlemler alacakları belirtilmişti. Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson ise geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, başkentte görevli Ulusal Muhafız personelinin sayısını 15 bine çıkarabileceklerini aktarmıştı.

(İHA)

Biden'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de çalışmalara hız verildi
Biden'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de çalışmalara hız verildi
Biden'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de çalışmalara hız verildi
Biden'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de çalışmalara hız verildi

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de çalışmalara hız verildi - Son Dakika


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