Biden'ın zaferi Lübnan'ın siyaset ve ekonomi sahnesini nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Biden'ın zaferi Lübnan'ın siyaset ve ekonomi sahnesini nasıl etkileyecek?

10.11.2020 15:27
Biden'ın zaferi Lübnan'ın siyaset ve ekonomi sahnesini nasıl etkileyecek?, System.String[]

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazanması, ekonomi ve siyaset açısından zorlu bir dönemden geçen Lübnan'da beklenti havası oluşturdu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazanması, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve siyaset açısından zorlu bir dönemden geçen Lübnan'da beklenti havası oluşturdu.

Lübnan'da siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümetin kurulması gecikirken, ABD'deki seçim sonuçlarının ülkenin siyaset ve ekonomi sahnesini etkileme ihtimali bulunuyor.

Lübnanlı uzmanlar Biden'ın seçimi kazanmasının, Lübnan başta olmak üzere bölgeye olası yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi. Uzmanlar, Biden'ın Beyaz Saray'a çıkmasının Washington ile Tahran arasındaki nükleer anlaşmanın geri dönüşüne zemin hazırlayacağını, bunun da Lübnan başta olmak üzere bölgeye yansımalarının olacağını belirtti.

- Nükleer anlaşmaya geri dönülmesi İran ve Hizbullah üzerindeki baskıyı azaltacak

Siyasi analist Emin Kamuriye, ABD yönetimiyle Lübnan'da hükümetin kurulması arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığına işaret etti.

Biden'ın seçilmesinin ardından Washington'ın Hizbullah'ın hükümete katılmasına ilişkin açık bir itirazda bulunmayacağını söyleyen Kamuriye, bunun da ülkede hükümet kurma sürecini kolaylaştıracağını aktardı.

ABD'nin yeni başkanı Biden'ın İran ile nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmayı isteyeceğini vurgulayan Kamuriye, "Bu da Tahran yönetimiyle yeniden bir iletişim kurma çabaları kapsamında Hizbullah ve yöneticilerine baskının azalacağı anlamına geliyor." dedi.

Kamuriye ayrıca, Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya dönmesi durumunda Hizbullah ve yönetim kadrosu üzerindeki baskının da azalacağını savundu.

İsrail ve Lübnan arasındaki sınır sorununda Washington'ın ara bulucuğu sürecek

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakere sürecine de değinen Kamuriye, Biden'ın da Donald Trump gibi İsrail'i her şeyin üzerinde tutacağını dolayısıyla iki ülke arasındaki sınır belirleme görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması için ara buluculuk çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Gazeteci-yazar Tony Abi Najem de ABD'nin dış politikasının bir başarısı olarak görüldüğü için İsrail ile Lübnan arasındaki sınır belirleme konusunda ABD yönetiminin çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Biden'ın zaferinin Lübnan'a yansımalarının hafif olacağını kaydeden Abi Najem, Biden döneminin, Trump döneminden farklı olmayacağını ve Hizbullah'a uygulanan yaptırım politikalarının devam edeceğini vurguladı.

Demokratlar Lübnan hükümetini destekleme eğiliminde

Lübnan'da yeni kurulacak hükümetin reformların uygulanması konusundaki iç anlaşmazlıklar ve Arap ülkelerin Hizbullah nüfuzu altında yardım eli uzatmada çekimser davranması nedeniyle yurt dışından destek alamayacağına işaret eden Abi Najem, bu tür nedenlerle yeni hükümetin başarısız olacağını söyledi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnanlı gazeteci Kasım Kayser ise "Demokratlar, reformlar olmadan hiçbir yardımın olmayacağına dair uluslararası tutuma rağmen Saad Hariri liderliğindeki muhtemel Lübnan hükümetini destekleme eğiliminde." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump döneminde Hizbullah'a baskı arttı

Biden'ın İran ile nükleer anlaşmaya dönmesi halinde, bunun Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu'ya yansımaları olacağını, gerginliklerin azalmasına ve bazı iç işlerle ilgili dosyaların çözülmesine yardımcı olabileceğini savunan Kayser, "Trump döneminde ABD'nin İran üzerindeki baskısı bağlamında Hizbullah'a yönelik baskılar arttı." diye konuştu.

- Ekonomiye doğrudan etki beklenmiyor

ABD başkanlık seçimlerinden çıkan sonuçların Lübnan ekonomisine etkisine ilişkin konuşan Ekonomi Uzmanı Velid Ebu Süleyman, "Lübnan ekonomisiyle ABD seçimleri birbirine doğrudan bağlı değil." görüşünü dile getirdi.

"Hizbullah ve bu gruba yakın kişilere uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ekonomiye doğrudan etki etmeyebilir ama siyasi gerginliğin azalması ekonomiye olumlu yansıyabilir" diyen Ebu Süleyman, Lübnan'daki ekonomik krizin ancak içeride yapılacak reformlar ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardımıyla çözülebileceğini savundu.

Ebu Süleyman, "Trump yönetimi, Lübnan'a IMF'den yardım yapılmasını hiç veto etmedi. Biden döneminde de bu değişmeyecektir." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Ekonomi, Lübnan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'ın zaferi Lübnan'ın siyaset ve ekonomi sahnesini nasıl etkileyecek? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Bakan Soylu şehit edilen kaymakamı unutmadı: Kanın yerde kalmadı Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi         
15:22
Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü         
14:48
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
13:39
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 15:43:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden'ın zaferi Lübnan'ın siyaset ve ekonomi sahnesini nasıl etkileyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei