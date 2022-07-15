BEYTÜLLAHİM - Biden'ın ziyaretini takip eden Filistinli gazeteciler Ebu Akile'nin fotoğrafı bulunan tişörtler giydi - Son Dakika
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BEYTÜLLAHİM - Biden'ın ziyaretini takip eden Filistinli gazeteciler Ebu Akile'nin fotoğrafı bulunan tişörtler giydi

15.07.2022 18:27

ABD Başkanı Joe Biden'in Kudüs ve Beytüllahim ziyaretini takip eden gazeteciler, İsrail kurşunuyla öldürülen Al Jazeera'nın deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydi.

ABD Başkanı Joe Biden'in Kudüs ve Beytüllahim ziyaretini takip eden gazeteciler, İsrail kurşunuyla öldürülen Al Jazeera'nın deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydi.

Gazetecilerin Biden'ın Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesi'ni ziyaretini takip ederken giydiği tişörtlerde Ebu Akile'nin fotoğrafının altında İngilizce "Şirin için adalet" yazması dikkatleri çekti.

Biden ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Beytüllahim'de gerçekleştirdiği basın toplantısında da gazetecilerin aynı tişörtleri giydiği görüldü.

Filistinli gazeteci Muhammed Dragma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu Ebu Akile için adaletin yerine getirilmesini talep etmek için yaptıklarını söyledi.

Dragma, "Gazetecilere ayrılan ilk sıradaki bir koltuğa meslektaşımız Şirin'in posterini koyduk, çünkü hayatta olsaydı haber takibinde bizimle birlikte olurdu." dedi.

Ebu Akile'nin fotoğrafının bulunduğu ve "Şirin için adalet" yazan tişörtler giydiklerini aktaran Dragma, "Biden'a Şirin'in öldürülmesinin soruşturulmasını istediğimizi ve yapılan soruşturmanın adil olmadığını söylemek istedik. İsrail'in halkımıza karşı uyguladığı öldürme politikasının sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Filistin asıllı ABD vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi konusunda, "kapsamlı ve şeffaf bir şekilde hesap sorulmasında ısrar etmeye devam edeceklerini" söylemişti.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığının yanı sıra çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.???????

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemenin sonuçlarına ilişkin 4 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu" sonucuna varıldığını, "ancak kurşunun kaynağının tespit edilemediğini" ileri sürmüştü.???????

ABD'nin, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i doğrudan suçlayıcı ifade kullanmaması İsrail'e rahat nefes aldırırken, Ebu Akile ailesi başta olmak üzere Filistin tarafında tepkiyle karşılanmıştı.

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Kaynak: AA

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