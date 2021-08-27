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Biden: "İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız"Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü - Son Dakika

Biden: "İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız"Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü

27.08.2021 21:40

- Biden: "İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız" Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett ile bir araya geldi.

- Biden: "İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız"

Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett ile bir araya geldi. Görüşmede Biden, "İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, göreve gelmesinden bu yana ilk kez İsrail Başbakanı olarak ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bennett, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Biden, Oval Ofis'te karşıladığı Bennett'la görüşmesini Beyaz Saray'daki kişisel yemek odasında gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Biden ve Bennett, basına kısa açıklamalarda bulunarak, tarafların yardımcılarıyla kapsamlı bir çalışma toplantısı düzenlemesinden önce birkaç soru yanıtladı. Biden, Bennett'e İran'ın nükleer silahlanmasını önlemek için diplomatik yolları tercih ettiğini ancak bu konuda başarısız olursa ABD'nin diğer seçenekleri de değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi. "İran'dan gelen tehdidi ve İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesini sağlama taahhüdümüzü de tartışacağız ama öne diplomasiyi koyuyoruz. Bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz ancak diplomasi başarısız olursa diğer seçeneklere dönmeye hazırız" diyen Biden, ABD'nin İsrail'in Arap ve Müslüman komşuları ve genel olarak dünya ile daha derin ilişkiler geliştirmesini destekleyeceğinin altını çizdi.

Biden, Afganistan ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Kalbimiz kaybettiğimiz kişiler için atıyor. Afganistan operasyonu önemli ölçüde ABD personeli kaybıyla geldi, görevi tamamlayacağız" dedi.

Bennett'le olan arkadaşlıklarına dikkat çeken Biden, "Bennett, İsrail tarihindeki çeşitliliği en fazla hükümete başkanlık ediyor ve liderlik ediyor. Bugün yoğun bir gündemimiz var. Pandemi ile başlayarak, başarılı aşı programlarımızı ele alacağız. ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz taahhüdünü tartışacağız. İsrail'in Demir Kubbe sisteminin yenilenmesini tamamen destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız" diyen Biden, ABD'nin her zaman İsrail'in yanında olacağını ve iki ülke arasında sarsılmaz bir ortaklık olduğunu vurguladı.

Bennett: "Özellikle zor zamanlarda hep bizi savundunuz"

Bennett ise dün Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili İsrail halkı adına ABD'ye taziyelerini sunarak, saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin hayat kurtarmak için orada olduğunu ve bunun cesaret ve fedakarlığın tam karşılığı olduğunu söyledi. İsrail'in her zaman ABD ile yan yana durduğunu vurgulayan Bennett, İsrail'e verdiği kişisel destek için Biden'a teşekkür etti.

"Özellikle zor zamanlarda her zaman bizi savundunuz" diyen Bennett, Biden'ın, İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılara yönelik desteğin de vurguladı.

"İran'ın terör ihracatını durdurmak için bir strateji geliştirdik"

Bennett, İran'ın terör ihraç etmeye devam ettiğini ve İsrail'in bunu durdurmak için bir strateji geliştirdiğini belirterek, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti. Bennett ayrıca, "Bugün yaşananlar, İran'ın nükleer silah edinmesi durumunda neler olacağını kanıtlıyor. İran, terörizmin, istikrarsızlığın ve insan hakları ihlallerinin bir numaralı kaynağı" dedi.

Diplomasi başarılı olmazsa İran'la başa çıkmak için başka seçenekler olduğu konusunda Biden ile anlaştığını belirten Bennett, "Biz çok zor bölgedeyiz, herkes İsraillileri öldürmek istiyor, bu yüzden İsrail son derece güçlü olmalı" diye konuştu.

Bennett, Başkan Biden'a hitaben, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağına dair sözlerinizi duyduğuma sevindim. İsrail, kendisi için ABD'den daha iyi bir müttefik olmadığını biliyor" dedi.

Görüşme dün yapılacaktı

Biden ve Bennett arasında dün yapılması planlanan görüşme, Kabil'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle bugüne ertelenmişti. Öte yandan göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye yapan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Salı günü Washington'a gelmişti. Bennett, Washington'a gelişinden bu yana ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Biden yönetimindeki diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

Biden: İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Biden: İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Biden: İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Biden: İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Naftali Bennett, Joe Biden, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden: 'İsrailliler ve Filistinliler için barışı ve güvenliği geliştirmenin yollarını da tartışacağız'Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü - Son Dakika


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