Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyledi - Son Dakika
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Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyledi

18.05.2022 22:22
Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Biden, Maryland eyaletinde ülkede gelecek aylarda başlayacak kasırga sezonu için yapılan hazırlıklara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Brifing öncesi basına kısa bir açıklama yapan Biden'a Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu.

Biden, yarın İsveç ve Finlandiya liderleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğini ve bu konunun daha önceki görüşmelerinde de gündeme geldiğini belirterek "Bence her şey güzel olacak." dedi.

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Kaynak: AA

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