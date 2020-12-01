Biden, Janet Yellen'i ABD Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi - Son Dakika
BBC

Biden, Janet Yellen'i ABD Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi

01.12.2020 04:52
Biden, Janet Yellen'i ABD Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi, System.String[]

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'i Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'i Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi.

Yellen, Senato'nun onay vermesi halinde, bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Yellen, yeni üst düzey Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimine seçilen birkaç kadından biri.

Çeşitlilik içeren bir ekip kurma sözü veren Biden, daha önce de tüm basın ve iletişim ekibini kadınlardan seçmişti.

Biden'ın geçiş ekibi, üst düzey ekonomi yönetimine seçilen kadınların "Amerika'nın mevcut ekonomk bunalımdan çıkması ve daha iyisini inşa etmesine yardımcı olacağını" söyledi.

Biden ayrıca, 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi Başkanlık Yemin Komitesi'nin kurulduğunu da duyurdu. Komite yemin töreninin organizasyonundan sorumlu olacak.

Biden Pazartesi günü aynı zamanda, ilk başkanlık istihbarat brifingini aldı. ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin değerlendirildiği brifing, genelde Beyaz Saray'da göreve yeni başlayacak yönetimlere jest olarak öneriliyor, ancak bu brifing başta, Biden'ın zaferini kabul etmeyi reddeden Trump tarafından engellenmişti.

Janet Yellen kimdir?

Duyurudan önce ABD medyasında, Yellen'ın göreve aday gösterileceği duyurulmuştu.

74 yaşındaki ekonomi uzmanı, ABD Merkez Bankası Başkanlığı yaptı ve Bill Clinton'ın başlıca ekonomi danışmanlarındandı.

Yellen ülkenin 2007 mali krizi ve izleyen ekonomik durgunluktan çıkmasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyordu.

Yellen, Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı dönemde, bankanın politikalarının çalışanlar üzerindeki etkilerine ve ülkede artan eşitsizliğin maliyetine odaklanmasıyla tanınıyordu.

Trump, Yellen'i ikinci bir dört yıllık dönem için atamamayı seçerek, bir Washington geleneğini de yerine getirmemişti. Bill Clinton ile birlikte 1990'lardan başlayarak, ABD başkanları Merkez Bankası'nı siyasetten uzak tutmak için, seleflerinin atadığı isimleri görevde tutmuştu.

Biden, Janet Yellen'i ABD Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi

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Son Dakika Dünya Biden, Janet Yellen'i ABD Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi - Son Dakika Dünya

BBC

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