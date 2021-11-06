Biden, Kongre'den geçen altyapı paketini gelecek hafta imzalayacağını duyurdu - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Demokratlar arasında aylar süren görüşmelerin ardından dün gece Temsilciler Meclisi'nde onaylanan 1 trilyon dolarlık altyapı paketini gelecek hafta Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin katılımıyla imzalayacağını duyurdu.

Biden, ağustosta Senato'dan, dün gece de Temsilciler Meclisi'nden geçen altyapı paketine ilişkin Beyaz Saray'da konuşma yaptı.

Söz konusu paketin geçmesinin "muazzam bir an" olduğunu belirten Biden, bu paketle özellikle Kovid-19 döneminde insanların nefes alacağını ve milyonlarca iş alanı oluşturulacağını vurguladı.

Biden, söz konusu tasarıyı gelecek hafta içi onaylayacağını belirterek, "Bu paketi imzalarken, bu paket üzerinde uzun süre kafa patlatan Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin de bize katılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Virginia'daki valilik seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanmasıyla halkın mesajının ne olduğunun sorulması üzerine Biden "Halk bizden onlara bir şey vermemizi istiyor. Herkesin susup çalışmasını istiyor. Bu tasarıyı geçirerek biz de onlara bir şey veriyoruz." dedi.

Biden, söz konusu tasarıya herkesin destek vermesini beklemediğini dile getirerek, "Herkesin sorununu çözen bir tasarı hiçbir zaman var olmamıştır." diye konuştu.

Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor

Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Yeni altyapı yatırımları için 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, ulaşım kalemindeki en çok bütçenin 110 milyar dolar ile yol ve köprü projelerine aktarılması öngörülüyor.

Paketle elektrik şebekeleri için 73 milyar dolar, demir yolları için 66 milyar dolar, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi için 65 milyar dolar, su altyapısı için 55 milyar dolar, çevresel projeler için 50 milyar dolar, toplu taşıma için 39 milyar dolar ve havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Bazı ekonomistler, altyapı paketinin uzun vadede üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırabileceğini belirtirken, Kongre Bütçe Ofisi söz konusu paketin federal bütçe açığını 10 yılda 256 milyar dolar artıracağını tahmin ediyor.