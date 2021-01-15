Biden, Kovid-19 aşı programının başına David Kessler'i getirecek - Son Dakika

FDA'nın başkanlığını 1990'lı yıllarda yürütmüş olan Kessler'in Kovid-19'a müdahale grubunun baş bilim sorumlusu olacağı kaydedilen açıklamada, Kessler'in Biden'ın baş salgın danışmanı olarak da görev yaptığı aktarıldı.

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui'nin yerine Kessler'in getirileceği belirtildi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başına eski ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Dr. David Kessler'i getireceği açıklandı.

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