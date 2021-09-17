Biden, Kovid-19 endişesi nedeniyle BM Genel Kurulu'na hitabının ardından Washington'a dönecek - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ABD Başkanı Joe Biden'ın 21 Eylül'de başlayacak BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri'ne katıldıktan sonra Kovid-19 endişesi nedeniyle Washington'a döneceğini ve BM'deki diğer toplantılara sanal olarak katılmaya devam edeceğini söyledi.

Greenfield, BM Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, Biden yönetiminin zirvede önceliklerinin Kovid-19 ile mücadele, iklim değişikliği ve insan hakları olacağını belirtti.

BM Zirvesi'ne ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile katılacağını ifade eden Greenfield, Biden'ın Kovid-19 endişesi nedeniyle BM Genel Kurulu'na hitabının ardından Washington'a döneceğini kaydetti.

Greenfield, "Başkan konuşmasını yapacak ve Washington'a geri dönecek. BM ile ilgili toplantılara sanal olarak katılmaya devam edecek." dedi.

Salgının yayılması endişesi nedeniyle heyetlerinin küçük olacağını ve diğer ülkelerden de heyetlerini küçük tutmalarını istediklerini ifade eden Greenfield, Biden'in New York'ta çok kısa süre kalacağını söyledi.