Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu

12.05.2022 16:39
Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 ile mücadeleye devam edilmesi vurgusu yaparak, salgının başından bu yana Kovid-19'a karşı geliştirdikleri teknolojileri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üzerinden tüm dünya ile paylaşacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 ile mücadeleye devam edilmesi vurgusu yaparak, salgının başından bu yana Kovid-19'a karşı geliştirdikleri teknolojileri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üzerinden tüm dünya ile paylaşacaklarını bildirdi.

Biden, ABD, Endonezya, Almanya ve Belize'nin ev sahipliği yaptığı ve çevrim içi düzenlenen 2. Kovid-19 Zirvesi'nde açılış konuşmasını yaptı.

2021 Eylül'de yapılan 1. Kovid-19 Zirvesi'nden bu yana alınan yoldan son derece memnuniyet duyduğunu belirten Biden, o tarihten bu yana 213 ülkeye 500 milyon Kovid-19 aşısı dağıttıklarını aktardı.

Biden, salgının henüz bitmediğinin ve hala mücadele edilecek birçok şey olduğunun altını çizerek, "Bugün ABD'de çok trajik bir kilometre taşına ulaştık. 1 milyon kişi Kovid-19'dan öldü, ailelerin sofrasında 1 milyon sandalye boş kaldı. Bu kayıpların hiçbirinin yeri doldurulamaz." dedi.

Dünya Bankası bünyesinde küresel sağlık güvenliği fonu kurulacak

Hem Kovid-19'un yenilmesi hem de gelecekteki salgınların önlenmesi adına ABD'nin kendi üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Biden, "ABD'nin kritik Kovid-19 sağlık teknolojilerini DSÖ Kovid-19 Teknoloji Erişim havuzu üzerinden dünya ile paylaşacağını duyuruyorum. Birçok Kovid-19 aşısında kullanılan protein teknolojisi de dahil ABD hükümetinin mülkiyetindeki sağlık teknolojilerini herkese açık hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Biden, hızlı testler ve antiviral tedavilere erişimin kolaylaştırılması için de yeni bir pilot program oluşturacaklarını belirterek, "Dünya Bankası bünyesinde 450 milyon dolar tohum yatırımla bu yaz bir küresel sağlık güvenliği fonu kuracağız. Bu fonun kurulmasındaki öncü rolleri için Endonezya ve İtalya'ya teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı Biden'dan Filipinler'in yeni Devlet Başkanı Marcos'a tebrik Biden'dan Filipinler'in yeni Devlet Başkanı Marcos'a tebrik

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dünya Sağlık Örgütü, Endonezya, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:49:48. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement