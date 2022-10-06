Biden kullanmak için marihuana bulundurmaktan hüküm giyenlere af çıkardı - Son Dakika
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Biden kullanmak için marihuana bulundurmaktan hüküm giyenlere af çıkardı

06.10.2022 23:43
Biden kullanmak için marihuana bulundurmaktan hüküm giyenlere af çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden, "marihuana reformu" adını verdiği yeni plan kapsamında kullanmak için üzerinde uyuşturucu madde olan marihuana bulundurmaktan hüküm giyenler için af çıkardığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, "marihuana reformu" adını verdiği yeni plan kapsamında kullanmak için üzerinde uyuşturucu madde olan marihuana bulundurmaktan hüküm giyenler için af çıkardığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "marihuana reformu" adını verdiği yeni planı duyurdu. Sadece esrar kullandığı veya bulundurduğu için hiç kimsenin hapse girmemesi gerektiğini defalarca dile getirdiğini hatırlatan Biden, "İnsanları marihuana bulundurdukları için hapse atmak çok fazla hayatı alt üst etti. Esrar bulundurmaya ilişkin sabıka kayıtları da istihdam, barınma ve eğitim fırsatlarına gereksiz engeller getirdi" dedi.

Siyahilerin beyazlara kıyasla orantısız şekilden bu suçtan daha fazla tutuklandığını ifade eden Biden, "Bu başarısız yaklaşımı sona erdirmek için attığım üç adımı duyuruyorum" dedi.

İlk olarak kullanmak için üzerinde marihuana bulundurmaktan hüküm giyen tüm federal suçların affını ilan ettiğini duyuran Biden, "Uygun bireylere af belgesi verilmesi için idari bir süreç geliştirmesi için Adalet Bakanına talimat verdim. Esrar bulundurmaktan federal mahkumiyetleri olan ve sonuç olarak istihdam, barınma veya eğitim fırsatlarından mahrum bırakılabilecek binlerce insan var. Eylemim, bu mahkumiyetlerden kaynaklanan ikincil sonuçların hafifletilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Valilere çağrı

İkinci olarak tüm valilere de aynı şekilde af çıkarması çağrısında bulunan Biden, "Nasıl kimse sırf esrar bulundurduğu için federal hapishanede olmamalıysa, bu nedenle de hiç kimse yerel bir hapishanede veya eyalet hapishanesinde olmamalıdır" dedi.

Marihuananın sınıflandırması gözden geçirilecek

Üçüncü olarak Sağlık Bakanlığına, marihuananın eroin ve LSD ile aynı kategoride bulunduğu sınıflandırmanın gözden geçilmesi için talimat verdiğini belirten Biden, "Federal yasa şu anda esrarı, en tehlikeli maddeler için yapılan sınıflandırma olan Kontrollü Maddeler Yasası'nın I Çizelgesi'nde sınıflandırmaktadır. Bu, eroin ve LSD ile aynı programdır ve aşırı doz salgınımızı tetikleyen ilaçlar olan fentanil ve metamfetamin sınıflandırmasından bile daha yüksektir" dedi.

"Başarısız yaklaşımımız yüzünden çok fazla hayat alt üst oldu"

Esrarın federal ve eyalet düzenlemeleri değişse bile, kaçakçılık, pazarlama ve reşit olmayan satışlarla ilgili önemli sınırlamalar yürürlükte kalması gerektiğine dikkat çeken Biden, "Esrar konusundaki başarısız yaklaşımımız yüzünden çok fazla hayat alt üst oldu. Bu yanlışları düzeltmemizin zamanı geldi" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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