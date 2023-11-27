Netanyahu yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı: Her 10 İsrailli esire karşılık insani aranın uzatılmasına sıcak bakıyoruz

İsrail ve Hamas arasında sağlanan esir takası anlaşması ve 4 günlük ateşkesin bitmesine az bir zaman kala İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı. Netanyahu'nun söz konusu açıklaması, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Gazze'ye yönelik yeni saldırı planını onaylaması sonrası geldi.

HER 10 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK BİRER GÜN İNSANİ ARA

Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.

"SALDIRIYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek." şeklinde sıraladı.

"AMACIMIZ BU ARAYI YARINDAN SONRA DA DEVAM ETTİRMEK"

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Hamas tarafından ABD-İsrail vatandaşı 4 yaşındaki bir çocuğun serbest bırakılmasına ilişkin konuştu. Biden, "Haftalardır çatışmalara ara verilmesini iki amaç için savunuyorum. Gazze'deki sivillere ulaşan yardımı artırmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak" dedi. Biden ayrıca, "Amacımız bu arayı yarından sonra da devam ettirmek." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN ATEŞKESİN UZATILMASI TALEBİ

Hamas, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıkladı. Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

İSRAİL, GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRI PLANINI ONAYLADI

ABD ve Hamas'ın ateşkesi uzatma çağrılarına ise İsrail'den reddetti. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi. İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, Halevi'nin 4 günlük "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı kaydedildi.

NETANYAHU, İSRAİL ORDUSUNUN KATLİAM YAPTIĞI GAZZE'YE GİTTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

"BİZİ KİMSE DURDURAMAYACAK"

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI VE ÇATIŞMALARA 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor. Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu. Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

14 İSRAİLLİ REHİNEYE KARŞILIK 39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

İsrail ve Hamas'ın anlaşmaya vardığı 4 günlük ateşkes kapsamında 3'üncü rehine takası da gerçekleşti. Ateşkesin 3'üncü gününde Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi salıverdi. İsrail de karşı hamle olarak 39 Filistinliyi serbest bıraktı. 4 günlük ateşkes sürecinde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.

GAZZE'DE ÇOĞU ÇOCUK YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.