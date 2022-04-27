Biden, mahkum değişimi için Rus vatandaşı Yaroşenko'ya özel af çıkarmış - Son Dakika
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Biden, mahkum değişimi için Rus vatandaşı Yaroşenko'ya özel af çıkarmış

27.04.2022 20:23
Biden, mahkum değişimi için Rus vatandaşı Yaroşenko'ya özel af çıkarmış

ABD ve Rusya arasında bugün gerçekleşen mahkum değişimi kapsamında serbest bırakılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya ABD Başkanı Joe Biden'ın özel af çıkardığı ortaya çıktı.

ABD ve Rusya arasında bugün gerçekleşen mahkum değişimi kapsamında serbest bırakılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya ABD Başkanı Joe Biden'ın özel af çıkardığı ortaya çıktı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya ve ABD arasında bugün gerçekleştirilen ve Rusya'da tutuklu Amerikan vatandaşı Trevor Reed'in serbest bırakılmasını sağlayan mahkum değişiminin detayları konusunda bir arka plan brifingi verdi.

Yetkili, Reed'in serbest bırakılması için Rusya ile uzun zamandır görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, "En nihayetinde bu müzakereler, Başkan Biden'ı zor bir karar vermek zorunda bıraktı. Bu karar, ABD'ye kokain ithalatı yapmak ile suçlanan Rus uyuşturucu kaçakçısı Konstantin Yaroşenko'ya özel af çıkarılmasıydı. Bu eylem hiçbir şekilde bu suçun önemini azaltamaz." ifadelerini kullandı.

Yaroşenko'nun halihazırda ABD'de mahkum edildiği 20 yıllık hapis süresinin çoğunluğunu tamamladığını belirten yetkili, "Bu başkan için çok zor bir karardı. Ancak Başkan Biden, sağlığı konusunda ağır endişeler olan bir Amerikalının evine dönmesi için bu kararı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süren müzakere süreci sonunda, Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Reed ile 2010 yılında bir Amerikan mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko ile değişim yapıldığını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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