Biden, 8 ay önce yaptığı ziyareti öncesi çöken köprünün devam eden inşaatını ziyaret ederek burada ülkenin altyapısına yaptıkları yatırımları anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › PİTTSBURGH - Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da (2) - Son Dakika

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