Biden, Meksika sınırında ordunun fonladığı duvar projelerini iptal etti - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın, göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırında yapılan duvara savunma bütçesinden sağlanan fonları iptal ettiği ve fonların bir kısmının duvarın çevrede yol açtığı zararla mücadelede kullanılacağı belirtildi.

Biden yönetiminden bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki Başkan Donald Trump döneminde inşasına başlanan Meksika sınırı duvar projeleri için savunma bütçesinden sağlanan fonların iptal edildiğini bildirdi.

Söz konusu fonların bir kısmının duvarın çevrede yol açtığı hasarın önlenmesi için kullanılacağını belirten yetkili, "Biden'ın kararıyla uygun olarak artık hiçbir para, sınır duvarı inşasında kullanılmayacak. Savunma Bakanlığı bugünden itibaren, yönlendirilmiş fonların kullanıldığı tüm duvar projelerini iptal edecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve başladığında imzaladığı ilk kararnamelerden biri de Meksika sınırına örülen duvara sağlanan federal fonları kesmek olmuştu.