Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladı

26.02.2022 00:07
Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Biden, NATO liderleri ile yaptığı zirve ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

NATO müttefikleri ile kolektif savunma ve transatlantik güvenliğe verdikleri önemi vurgulamak için bir araya geldiklerini belirten Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası barış ve güvenliğin temellerini tehdit ederken NATO bir kez daha özgürlük ve demokrasi için dik durduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin NATO'nun 5'inci şartı gereği müttefiklerinin topraklarının her bir metresini savunacağının altını çizerek "NATO müttefiklerimize destek vermek adına Avrupa'daki kapasitemizi artırmak için daha çok askerin görevlendirilmesini onaylamıştım. NATO'nun ortak duruşumuzu güçlendirmek için savunma planları ve NATO Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini ve müttefiklerimizin kuzeyden Akdeniz'e kadar deniz kuvvetlerinin, doğu kanadına hava güçleri ve kara güçleri harekete geçirmesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Biden'dan "NATO'nun kapısı açık" mesajı

NATO toplantısında İsveç, Finlandiya ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Biden, "Putin'in Batı'yı bölme planı başarısız oldu. NATO her zaman olduğu gibi birlik ve azim içindedir. NATO'nun kapısı her zaman, ortak değerlerimizi paylaşan ve İttifakımıza katılmak isteyen Avrupa devletlerine açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, NATO zirvesinin hemen ardından Zelenskiy ile de görüştüğünü belirterek "Ülkelerini savunmak için mücadele veren Ukrayna halkının cesur davranışlarına saygılarımı sundum. Ayrıca şu anda verilenle benzer ekonomik, insani ve güvenlik yardımını sürdüreceğimizi söyledim." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gün içinde yaptığı açıklamada, "Dün NATO müttefikleri savunma planlarımızı harekete geçirmişti. Bunun sonucu olarak havada, karada ve denizde duruşumuzu güçlendirmek ve olasılıklara hızlıca karşılık verebilmek için NATO Mukabele Kuvveti unsurlarını konuşlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Rusya Devlet Başkanı, Avrupa Birliği, Joe Biden, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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