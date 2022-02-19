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Biden NATO ve AB liderleriyle Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika

Biden NATO ve AB liderleriyle Ukrayna krizini görüştü

19.02.2022 01:49
Biden NATO ve AB liderleriyle Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile Rusya-Ukrayna gerilimini ele aldıkları bir görüşme yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile Rusya- Ukrayna gerilimini ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden bugün Transatlantik liderler ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını artırma ihtimalini ele aldıkları bir görüşme yaptı." denildi.

Liderlerin Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağına yönelik endişelerini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek yinelenerek, Ukrayna'ya daha çok ekonomik yardımın öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, bir taraftan Rusya Ukrayna'yı işgal ederse sert ve koordineli yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını belirtirken bir taraftan da gerginliği azaltmak için diplomasi yürütme taahhüdü verdi. Liderler ayrıca NATO'nun doğu kanadının savunulması ve güvenliğinin sağlanması için verilen çabaları da ele aldı."

Söz konusu görüşmeye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson katıldı.

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Avrupa Birliği, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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