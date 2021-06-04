Biden, NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlayacak - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i, 7 Haziran Pazartesi günü Beyaz Saray'da kabul edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden ve Stoltenberg'in pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya geleceğini belirtti.

Biden ve Stoltenberg'in 14 Haziran'daki NATO Zirvesinin yanı sıra NATO'nun gündemindeki birçok konuyu ele alacağını aktaran Psaki, "İkili, NATO'yu siber saldırılar ve iklim değişikliği gibi tehditlere karşılık vermeye uygun hale getirme konusunda da görüş alışverişinde bulunacak." bilgisini paylaştı.

Psaki, Biden yönetiminin Transatlantik ortaklığı yeniden canlandırmayı amaçladığını ve NATO'nun da bu çabaların büyük bir parçası olduğunu söyledi.

Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı görüşmede Ukrayna ve siber saldırılar gibi birçok konuyu masaya getireceğini anlatan Psaki, "Bu toplantıda her şeyin çözülmesini beklemiyoruz. İleride üzerine çalışılacak zorluklar olacaktır. Ancak bu toplantıyı nükleer güvenlik ve istikrar gibi ortak alanları ve bazı endişelerimizi konuşmak için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.