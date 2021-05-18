Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede "ateşkesi" destekledi - Son Dakika

Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede "ateşkesi" destekledi

18.05.2021 08:47
Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ile Filistin arasında ateşkesi desteklediğini ifade ettiği aktarıldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ile Filistin arasında ateşkesi desteklediğini ifade ettiği aktarıldı.

ABD, İsrail-Filistin diplomasisine devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede Biden'ın İsrail'e sarsılmaz desteğini yinelediğini aktaran Beyaz Saray, "Başkan, toplumlararası şiddeti ele alma ve Kudüs'e sakinlik getirme çabalarını memnuniyetle karşıladı. İsrail'i masum sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye teşvik etti" dedi.

Beyaz Saray, iki liderin İsrail'in Gazze'deki gruplara yönelik askeri operasyonlarda kaydettiği ilerlemeyi de ele aldığını ifade etti.

Başkan Biden'ın görüşmede ateşkesi desteklediğini ifade ettiğini açıklayan Beyaz Saray, iki liderin ABD'nin bu amaç doğrultusunda Mısır ve diğer ortaklarla olan görüşmesini de ele aldığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, iki liderin kendilerinin ve ekiplerinin yakın temas halinde kalacağı konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

-İHA-

Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede ateşkesi destekledi

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede 'ateşkesi' destekledi - Son Dakika


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