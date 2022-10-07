Biden: "Nükleer 'Armageddon' riski 1962'deki Küba krizinden bu yana en yüksek seviyede" - Son Dakika
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Biden: "Nükleer 'Armageddon' riski 1962'deki Küba krizinden bu yana en yüksek seviyede"

07.10.2022 11:14
Biden: "Nükleer 'Armageddon' riski 1962'deki Küba krizinden bu yana en yüksek seviyede"

KUALA ABD Başkanı Joe Biden, nükleer "Armageddon" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

KUALA ABD Başkanı Joe Biden, nükleer "Armageddon" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

BBC'nin haberine göre, Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yaşanan aksiliklerden sonra taktik nükleer silah kullanmaktan söz ederken "şaka yapmadığını" ifade etti.

ABD'nin, Putin'in savaştan çıkış yolunu "anlamaya çalıştığını" belirten Başkan Biden, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağladı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez, nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." şeklinde konuştu.

ABD'li yetkililer, son birkaç aydır Rusya'nın savaş alanında kayıplar yaşaması halinde kitle imha silahlarının kullanımına başvurabileceği konusunda uyarıda bulunuyordu.

Ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçen hafta Moskova yönetiminin nükleer silah kullanma imalarına rağmen ABD'nin, Rusya'nın yakında bir nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret görmediğini belirtmişti.

Putin, özellikle Ukrayna'daki savaşın seyrinin değişmeye başlamasıyla "Rus topraklarını korumak için elindeki her yolu kullanmaktan tereddüt etmeyeceğini" ifade etmişti.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) daha önce Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizmişti.

Küba Füze Krizi

John F. Kennedy ve Nikita Kruşçev yönetimleri arasındaki gerilim, 1962'de Küba'ya Rus nükleer silahlarının konuşlandırılması hamlesinin ardından ABD ve SSCB arasındaki soğuk savaş mücadelesini nükleer bir savaşın eşiğine getirmişti.

İki süper güç arasında meydana gelen gerilim, birçok uzman tarafından dünyanın tam ölçekli bir nükleer savaşa en çok yaklaştığı tarih olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden: 'Nükleer 'Armageddon' riski 1962'deki Küba krizinden bu yana en yüksek seviyede' - Son Dakika

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